Duo vrijgesproken na schermutseling aan tankstation in Izegem

Twee en een half jaar na een schermutseling aan tankstation Lukoil in Izegem zijn twee mannen uit Izegem door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken.

Op 27 maart 2019 keerde Gregory H. (39) met zijn gezin terug van een uitstap. Ze hielden nog even halt aan het tankstation Lukoil aan de centrale brug. Daar merkten ze Jan V. (39) uit Izegem op, die restjes brandstof uit verschillende slangen aan het verzamelen was.

Bizar en verdacht, vond H. dit en hij startte met foto’s en filmpjes nemen. Dat was niet naar de zin van Jan V. Het kwam tot een schermutseling, eerst aan het tankstation en even later ook op de Dam. Beiden hadden de vrijspraak gevraagd.

Burgerplicht

“Ik deed er niets verkeerd en vroeg verschillende keren om me met rust te laten”, klonk het bij Jan V.. “Maar zelfs dan nog werd ik achtervolgd.” “Ik deed gewoon mijn burgerplicht en deelde geen klappen uit”, reageerde Gregory H.

