Duo uit Veurne met tot dertig afnemers gestraft voor cannabisdeals in regio

Een 32-jarige vrouw en een 24-jarige man uit Veurne kregen elk achttien maanden cel met uitstel omdat ze heel wat cannabis dealden in de regio. De vrouw erkende tot vijftien joints per dag te roken en liefst dertig afnemers te hebben.

De 24-jarige E.V. kwam in het vizier van het gerecht toen er op 7 juni vorig jaar een drugsdeal door ging in Nieuwpoort. Er werd verder onderzoek verricht naar zijn handel en daaruit bleek dat hij op grotere schaal cannabis dealde. “Hij wed op 24 augustus gearresteerd waarna zijn gsm werd uitgelezen”, sprak de procureur. “Het bleek dat er berichten in stonden van zes klanten. Hij kocht telkens zelf 100 gram cannabis en verkocht er 75 door. Er volgde een huiszoeking en daarna kwam ook de 32-jarige S.V. in beeld. Bij haar thuis werd 160 gram cannabis gevonden en 86 gram hasj. Beiden dealden afzonderlijk van elkaar. S.V. gaf toen tot vijftien joints per dag te roken en had in totaal 30 afnemers.”

Beiden kregen nu achttien maanden cel met uitstel onder voorwaarden. en 8.000 euro boete. Ze moeten ook elk een fikse som drugsopbrengsten terugbetalen. Voor E.V. gaat dat om 11.000 euro. (JH)