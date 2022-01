Duo stuurt kat naar rechtbank na overval op student

Twee mannen die eind 2021 in het centrum van Kortrijk een student overvielen, daagden niet op voor hun proces voor de rechtbank. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 1 jaar.

Op 19 december was een student na een uitstap met zijn studentenclub op weg naar een vriendin in de Heilige Geeststraat in het centrum van Kortrijk. Plots stond hij oog in oog met Mohamed A. (30) uit Charleroi en Hamse O. (25) uit Kortrijk. Ze hielden de jonge student in bedwang, gristen wat kleingeld uit zijn zakken en probeerden ook zijn gsm af te pakken.

Snelrecht

Dat laatste lukte niet en de student kon het op een lopen zetten en de politie verwittigen. Even later kon het duo op de grond tussen auto’s in de buurt opgepakt worden. Ze kregen een dagvaarding in snelrecht mee maar zakten niet naar de rechtbank af om zich voor de overval te verantwoorden.

De student bleef ongedeerd. “Maar toch ben ik alerter en schuwer geworden als ik nu ’s avonds in Kortrijk rondloop”, klonk het. Vonnis op 16 februari. (LSi)