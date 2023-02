Duo riskeert tot jaar cel voor klungelige overval op Oostends tweedehandswinkeltje

Twee Oostendenaars moeten zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor een klungelige overval op een tweedehandswinkeltje. Een van de daders had daar een opmerkelijke uitleg voor.

Met een sjaal voor hun gezicht stapten T.W. (35) en C.F. (20) op 21 november vorig jaar een Oostends tweedehandswinkeltje binnen. De oudste greep de uitbaatster vast en eiste geld. Het slachtoffer liet zich niet doen en bedreigde de overvallers met een vork. De twee graaiden nog snel haar handtas mee en sloegen op de vlucht.

Achtervolging

De uitbaatster zette de achtervolging in, evenals een voetganger die getuige was van de feiten. Ook een fietser bood bijstand waarna de overvallers even later al staande konden worden gehouden. De buit werd teruggevonden en camerabeelden legden alles vast.

“Het was een klungelige overval”, sneerde procureur Mike Vanneste. Voor T.W., die al meermaals werd veroordeeld, vroeg Vanneste een jaar effectief. Zijn kompaan riskeert acht maanden met uitstel.

Volgens de verdediging hadden T.W. en C.F. elk hun reden om de feiten te plegen. “Mijn cliënt had de gestolen ring van zijn moeder in de etalage zien liggen”, pleitte Mieke Byttebier, de advocate van T.W.$

Gestolen goederen

“Het is algemeen geweten dat de uitbaatster gestolen goederen durft te verkopen.” T.W. leerde zijn kompaan kennen in de nachtopvang. C.F. had blijkbaar ook nog een eitje te pellen met de uitbaatster.

T.W. gaf toe dat hij fout handelde en vroeg een werkstraf. C.F. nam naar eigen zeggen niet actief deel aan de overval en vroeg de vrijspraak. De rechtbank doet uitspraak op 9 maart. (AFr)