Duo riskeert tien maanden cel voor nachtelijke diefstal in Eernegemse cafetaria: onderbroek blijkt cruciaal bewijsstuk

Twee twintigers staan voor de Brugse rechtbank terecht voor een diefstal in cafetaria De Klokkenput Sportsbar in de Bruggestraat Eernegem. Een onderbroek blijkt daarbij een belangrijk bewijsstuk.

In de nacht van 15 op 16 augustus 2021 ging een dief er met 1.100 euro vandoor in De Klokkenput Sportsbar, de toenmalige naam van de cafetaria naast het sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem. Camerabeelden wezen uit dat de dader op sokken liep en een motorhelm droeg. “Hij kende de toegangscode en wist duidelijk waar het geld lag”, verduidelijkte de procureur.

Personeelslid A.V. (25) uit Bredene kwam al snel als verdachte in het vizier. Hij beweerde dat hij de code en de locatie van het geld onder bedreiging met een mes had af moeten geven aan medebeklaagde M.V. (27) uit Moorslede. Hij moest naar eigen zeggen op de uitkijk staan, terwijl de Moorsledenaar de cafetaria binnendrong.

Gsm vergeten

M.V. ontkent dit evenwel met klem en beweert dat A.V. hem er probeert bij te lappen. “Ze hadden de avond voordien samen iets gedronken in de cafetaria”, pleitte de advocate van M.V. “Zijn maat had zogezegd zijn gsm laten liggen waarop mijn cliënt zijn bromfiets aan hem uitleende om het toestel te gaan halen. Maar die gebruikte de kledij in de koffer om zich te vermommen als mijn cliënt. Van bedreigingen was helemaal geen sprake.”

De advocate verwees ook naar de verklaringen van de zaakvoerder. “Op de camerabeelden herkende die meteen de gedragingen van zijn medewerker”, klonk het. “Maar mijn cliënt heeft natuurlijk zijn strafverleden niet mee.” M.V. liep al talrijke veroordelingen op voor diefstal.

Onderbroek

De procureur hechtte geen geloof aan het verhaal van M.V. “Op de beelden is een onderbroek met rode band zichtbaar wanneer de dader zich bukt om gevallen geld op te rapen. Het is dezelfde onderbroek als diegene die de beklaagde droeg bij zijn arrestatie. Bovendien schreef hij 450 euro over naar de rekening van zijn medebeklaagde. Ongeveer de helft van wat daar gestolen werd.”

Voor A.V. vroeg de procureur tien maanden celstraf met uitstel. Voor M.V., die momenteel in de cel zit, tien maanden effectief. De uitspraak volgt op 13 juni. (AFr)