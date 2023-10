Duo riskeert jaar cel voor resem inbraken in leegstaande woningen

Twee mannen uit Ardooie en Wielsbeke riskeren voor de Brugse strafrechtbank een jaar cel voor een resem inbraken. Bart V. (49) en Kristof S. (39) viseerden vooral woningen waarvan de bewoners recent naar een woonzorgcentrum waren verhuisd.

In de zomer van 2020 werd de regio Tielt en Kortrijk geteisterd door nachtelijke in braken in leegstaande of verzegelde woningen. De daders viseerden vooral woningen waarvan de bewoners recent naar een woonzorgcentrum waren verhuisd. Daarbij werden onder meer een marmeren beeld, een balpen, oorringen en een nummerplaat van een aanhangwagen buitgemaakt.

Ardooienaar Bart V. (49) werd door zijn ex aan de galg gepraat. Volgens de vrouw liet hij zijn minderjarige zoon op de uitkijk staan. De jongen wees op zijn beurt Wielsbekenaar Kristof S. (39) aan als de kompaan van zijn vader. Bart V. zou de buit deels hebben ondergebracht bij zijn ex en haar vader.

Beiden niet aan proefstuk toe

V. en S. werden vervolgd voor zes inbraken en twee gewone diefstallen, vooral in Ardooie maar ook in Tielt, Kortrijk, Meulebeke, Dentergem en Roeselare. Volgens de procureur waren de twee niet aan hun proefstuk toe.

Bart V. waste de handen in onschuld. “De bewijslast is extreem mager”, pleitte zijn advocaat Louis Degroote. “Hij heeft inderdaad een zwaar strafverleden, maar dat is op zich geen bewijs.” Kristof S. kwam niet opdagen. De uitspraak volgt op 14 november. (AFr)