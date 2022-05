Duo riskeert jaar cel voor diefstal met “vogelpoeptruc” in Brugge

Een Spaanse man en vrouw riskeren voor de Brugse rechtbank elk een jaar cel voor diefstallen met de zogenaamde “vogelpoeptruc” in Brugge.

Op 21 augustus besmeurden Adriano G. (34) en Aixa L. (39) in de Maagdenstraat in Brugge de jas van een oudere dame stiekem met een witte substantie. Het Spaanse duo bood vervolgens aan om de “vogelpoep” af te vegen en maakte van de onoplettendheid van de vrouw gebruik om haar gouden halsketting te stelen. Onderzoek wees uit dat de twee op 6 augustus een gelijkaardige diefstal hadden proberen plegen in de Zilverstraat.

G. en L. werden in september gearresteerd in Parijs voor gelijkaardige diefstallen. In Spanje liepen de twee al meerdere veroordelingen op. Voor hun proces in Brugge kwamen ze maandag niet opdagen. De rechtbank doet uitspraak op 20 juni.

(AFr)