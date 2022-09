Duo riskeert celstraf voor racistische uitlatingen op kusttram in Blankenberge

Twee mannen moeten zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden wegens racisme. Op de kusttram in Blankenberge scholden ze een medepassagier onder meer uit voor ‘vuile aap’.

Op 8 juni zaten E.M. (61) uit Blankenberge en C.V. (69) uit Knokke-Heist op de kusttram in Blankenberge. De twee kwamen van een verjaardagsfeestje en waren boven hun theewater. Toen een jongeman met donkere huidskleur de tram opstapte, zou het duo meteen racistisch tekeer zijn gegaan. Ze zouden hem onder meer hebben uitgescholden voor “vuile aap”. De trambestuurder drukte het agressiealarm in en aan de volgende halte wachtte de politie de tram op.

De politie was al bezig met een actie tegen zwartrijders en was vergezeld van een immigratieambtenaar, een man van Pakistaanse origine. Ook hij kreeg de volle laag. “Het is altijd hetzelfde met die apen” en “vuile Marokkanen, ga terug naar jullie land”, hield procureur Fauve Nowé een bloemlezing uit hun uitlatingen. Volgens Nowé zou E.M. ook nog geprobeerd hebben om te trappen naar de immigratieambtenaar. “De heren droegen t-shirts en mondmaskers van het Vlaams Belang en lieten hun sympathie voor de partij duidelijk blijken”, voegde ze er nog aan toe.

Geen racisten

De procureur vroeg drie maanden cel voor E.M. en een maand cel voor C.V. Ze kon zich evenwel ook vinden in een werkstraf. De mannen kwamen zich zonder advocaat verantwoorden. “Ik zeg wel eens zo’n zaken maar niet toen op de tram”, stelde E.M. “Ik roep ook meestal zwarte aap en niet vuile aap.” Volgens M. werden ze geprovoceerd door het slachtoffer. “Hij zat de hele tijd met zijn skateboard tegen mijn scheenbeen te stoten.”

C.V. stelde dat hij niets verkeerd had gedaan. “Het is wij die aangevallen werden, maar de bestuurder deed niets”, stelde hij. “We waren ook helemaal niet dronken, want we waren maar met vier personen aanwezig op het feestje. Er golden immers nog coronamaatregelen. Wij zijn zeker geen racisten. We hebben heel wat vrienden en collega’s van vreemde origine.” De rechter doet uitspraak op 18 oktober. (AFr)