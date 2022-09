Duo krijgt twaalf maanden celstraf met uitstel voor tabaksdiefstallen in Brugge, Kortrijk en Kuurne

Twee Georgiërs hebben van de strafrechter in Brugge elk twaalf maanden celstraf met uitstel gekregen voor tabaksdiefstallen bij Colruyt en bendevorming.

Op 18 mei werden Vasil M. (32) en Levan T. (37) op heterdaad betrapt toen ze acht pakjes tabak wilden stelen bij Colruyt in Sint-Andries. Onderzoek linkte hen aan nog vier gelijkaardige diefstallen tussen 14 en 18 mei in Colruytwinkels in Brugge, Kuurne en Kortrijk. Telkens werden ze betrapt of waren er camerabeelden die hun betrokkenheid aantoonden. Hun wagen parkeerden ze telkens op zekere afstand van het warenhuis zodat die niet aan hen gelinkt zou worden bij een betrapping.

Volgens het parket stalen de mannen uit snel geldgewin, maar volgens de verdediging klopte dit niet. “Dit zijn heel zware rokers, maar ze hadden geen geld om tabak te kopen”, pleitte de advocaat van Vasil M. “Hoewel dit weinig verschil uitmaakt is het niet waarschijnlijk dat ze op enkele dagen tijd tientallen pakken tabak zouden stelen voor eigen gebruik”, stelde de rechter.

De beide mannen zaten vast sinds 18 mei maar komen nu dus vrij. Ze vroegen beiden asiel aan. (AFr)