Duo dat in Jabbeke betrapt werd met bootjes voor mensensmokkel riskeert vier jaar cel

Een Duitser en een Irakees riskeren voor de Brugse rechtbank elk vier jaar cel voor mensensmokkel met bootjes.

Duitser Ayad H. (31) en Irakees Siyaband S. (26) liepen op 28 februari tegen de lamp op de autosnelweg in Jabbeke. In hun Volkswagen Golf trof de politie een boot, een buitenboordmotor, een handpomp, 21 zwemvesten en enkele jerrycans met benzine aan. De twee beweerden dat het de eerste maal dat ze met dergelijke materiaal naar de Franse kust reden, maar de gegevens op hun gsm wezen uit dat dit een leugen was. Het duo was ook al op 24 januari en 10 februari vanuit het Duitse Ruhrgebied naar Noord-Frankrijk gereden. Per rit kregen ze 500 euro.

Volgens zijn advocaat had Duitser Ayad H. geen benul van de gevaren van mensenmokkel over zee en de strenge straffen die eraan gekoppeld zijn. “Hij wou gewoon een centje bijverdienen”, pleitte meester Ellen Eneman. “Hij heeft in Duitsland een job, vriendin, vast adres en papieren. Waarom zou hij dit op het spel zetten?” De advocaat van Irakees Siyaband S. sloot zich daarbij aan. “Zij wisten niet dat de Noordzee zo gevaarlijk is”, pleitte meester Filip De Reuse. De beide advocaten drongen aan op een straf met uitstel.

De rechter doet uitspraak op 6 juli. (AFr)