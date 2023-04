Duo dat cannabis dealde aan bloemenuurwerk in Oostends Leopoldpark krijgt twaalf maanden celstraf

Twee Algerijnen hebben voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor drugshandel in het Oostendse Leopoldpark. Eerder kregen al drie anderen dezelfde straf opgelegd.

Het Leopoldpark in Oostende heeft al een tijdje te kampen met drugsproblemen. Mensen zonder papieren gebruiken en verkopen er cannabis, vooral in de buurt van het bloemenuurwerk. Daarom hield de lokale politie op vrijdag 13 januari een gecoördineerde drugsactie in het park. Vijf Algerijnen, tussen 18 tot 34 jaar oud, werden daarbij betrapt met cannabis. Een van hen had ook zes gram cocaïne op zak. Volgens procureur Charlotte Vonck waren het niet enkel gebruikers. “Ze verkochten de drugs ook op kleine schaal door”, stelde ze.

De vijf werden in snelrecht gedagvaard. Op 27 februari kwam Adlane R. (34) als enige opdagen voor zijn proces. Hij werd geklist met 38 gram cannabis en onderzoek wees uit dat hij zijn drugsvoorraad veelal in de grond verborg. De man, die illegaal in België verblijft, ontkende tevergeefs dat hij drugs verkocht. Hij en medebeklaagde Amin M. kregen maandag twaalf maanden effectief. De drie andere Algerijnen kregen al tijdens de zitting van 3 april dezelfde straf opgelegd. (AFr)