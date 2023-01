Duo (39) blijft in cel na opsluiting en foltering van man in Diksmuide: slachtoffer gefilmd tijdens mishandeling

De 39-jarige man en vrouw die vorige week opgepakt werden in Diksmuide omdat ze een man 30 uren opsloten en sloegen met een matrak en boksbeugel blijven in de cel. Het blijkt dat het 31-jarige slachtoffer uit Roeselare zich tot op zijn boxershort moest uitkleden en geslagen werd met een matrak en boksbeugel… door zijn eigen vriendin. De feiten werd ook gefilmd.

Vorige week dinsdag rond 17.30 uur stapte de gewonde man (31) uit Roeselare binnen bij de politie. Hij vertelde dat hij al 30 uren opgesloten werd in het huis van zijn vriendin (39) in Diksmuide. Hij werd er naar eigen zeggen door drie andere mannen bewaakt. Nadat hij kon ontsnappen vroeg de politie de hulp van de speciale eenheden om de woning in het centrum van Diksmuide binnen te vallen. Iedereen bleek al gevlucht te zijn.

Overspel

De politie kon later drie verdachten arresteren. Een 32-jarige man werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten. De 39-jarige vriendin en de 39-jarige man blijven nu een maand langer in de cel op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving, foltering, afpersing, informaticabedrog en inbreuken op de wapenwet.

Het blijkt dat de vrouw een relatie met het slachtoffer maar betichtte hem van overspel. Ze lokte de man naar haar huis, verplichtte hem om zich uit te kleden tot op zijn boxershort en ranselde hem nadien af met een matrak en boksbeugel. De 39-jarige man zou de feiten gefilmd hebben en er wordt nu onderzocht wat hij van plan was met dat filmpje, mogelijks om het slachtoffer te chanteren. De feiten kaderen volgens het parket niet alleen in een liefdesbreuk maar ook in een drugscontext. (JH)