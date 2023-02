Duizenden valse facturen en 8,5 miljoen euro aan ontdoken BTW: autohandelaar krijgt 18 maanden cel en 10 jaar beroepsverbod

Een 52-jarige autohandelaar uit Moorslede heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden effectieve celstraf, 40.000 euro geldboete en tien jaar beroepsverbod gekregen voor grootschalige BTW-fraude. Bij de verkoop van 5.000 auto’s ontdook C.C. om en bij de 8,5 miljoen euro aan bijdragen.

Van 2010 tot 2016 kocht C.C. met zijn autohandel bijna uitsluitend aankopen bij Belgische en Nederlandse leasingmaatschappijen. Op papier werden de auto’s verkocht aan Griekse, Hongaarse en Bulgaarse strofirma’s. Bij transacties tussen kopers en verkopers uit EU-lidstaten geldt een vrijstelling van BTW als beide partijen over een BTW-nummer beschikken. Maar de firma’s waarmee C.C. zogezegd handel dreef hadden dit niet. In totaal werden valse facturen opgesteld bij de fictieve verkoop van om en bij de 5.000 wagens.

In werkelijkheid werden de auto’s verkocht aan andere, niet-geïdentificeerde belastingplichtigen, die de wagens vervolgens in het zwart doorverkochten. Op die manier werd volgens het gerecht bijna 8,5 miljoen euro aan BTW ontdoken. C.C. werd daarnaast ook schuldig bevonden aan verduistering van een Porsche 911. Ten slotte werd hij ook nog veroordeeld omdat hij in 2014 en 2015 in totaal 46.000 euro te weinig aangaf in zijn personenbelasting. (AFr)