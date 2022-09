Duits koppel terecht voor diefstal van zes autokatalysatoren in Kortrijk

Een Duits koppel met Kroatische roots staan terecht voor de diefstal van zes autokatalysatoren. De 45-jarige man is nog steeds voortvluchtig, zijn 38-jarige vriendin beweert dat ze met geweld gedwongen werd. “Hij is de slechterik, niet zij”, aldus haar advocaat.

In oktober vorig jaar kwam de man maar liefst vijf keer naar Kortrijk om er katalysatoren uit auto’s te stelen. De katalysator bevindt zich nabij de uitlaatpijp en dient om schadelijke gassen te filteren. Binnenin zitten metalen waarvan de prijs de laatste tijd erg gestegen is. Sejfo J. sloeg in januari dit jaar nog eens toe in Halle, maar is sindsdien spoorloos. Hij riskeert twee jaar cel.

Enkel zijn vriendin Mirsada H. was aanwezig in de rechtbank. Zij riskeert een jaar, maar beweert dat ze niet hielp bij de diefstallen. “De Audi A6 waarmee haar partner de diefstallen pleegde, stond op haar naam maar ze reed er nooit mee”, zei haar advocaat. “Ze leerde Sejfo kennen via Facebook, maar haar leven werd een hel. Ze kreeg slaag en moest mee als hij naar België kwam. Ze werd opgepakt toen ze met haar tweejarig zoontje voor hem op de vlucht sloeg en zat twee maanden in voorhechtenis. Daar kreeg ze zelfs een miskraam.”

De vrouw bood haar excuses aan en vroeg de vrijspraak. Vonnis op 24 oktober. (JF)