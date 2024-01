Duim afgerukt bij ongeval met ladderlift in Zonnebeke: aannemer krijgt 6.000 euro boete

Een 54-jarige aannemer uit Gent heeft voor de Brugse rechtbank een geldboete gekregen van 6.000 euro, waarvan 4.000 effectief, voor een arbeidsongeval waarbij een werknemer een duim verloor.

Op 18 december 2020 was het slachtoffer op een werf in Zonnebeke aan de slag met een ladderlift om dakpannen naar boven te brengen. Op een bepaald moment liep het fout en werd de duim van de man afgerukt. “Een specialist in handchirurgie aan het AZ Maria Middelares in Gent kon zijn duim redden,” pleitte de advocate van het slachtoffer. “Hierdoor kan mijn cliënt zijn hand opnieuw gebruiken.”

Geen instructies gekregen

Volgens het openbaar ministerie werd het arbeidsongeval niet gemeld aan de bevoegde diensten. “Hierdoor konden we pas op 27 juli 2021 een onderzoek opstarten”, verduidelijkte arbeidsauditeur Evy De Clercq tijdens het proces. “Dat wees uit dat er eigenlijk niets in orde was op vlak van welzijn. Voor de ladderlift bestond geen risico-analyse en het slachtoffer had niet de nodige instructies gekregen.”

Kleine zelfstandige

Tijdens zijn proces drong werkgever J.F. (54) tevergeefs aan op de vrijspraak. “Als kleine zelfstandige wist hij bij het opstarten van zijn bedrijf niet zo goed wat hij moest doen”, klonk het. “Hij liet zich bijstaan door een sociaal secretariaat, dat na een eerder arbeidsongeval een preventieadviseur stuurde. Maar die onderzocht slechts een deel van de activiteiten. Mijn cliënt werd gebrekkig geholpen.”

De rechter zag dat evenwel anders. Aan het slachtoffer kende hij ruim 7.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)