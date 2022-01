Dudzelenaar krijgt vier jaar cel voor verkrachting 14-jarige stiefdochter

Een 56-jarige man uit Dudzele heeft in de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor verkrachting van zijn minderjarige stiefdochter, aanzetten tot ontucht en bezit van kinderporno. Volgens het parket ging de man bijzonder ver om zijn lusten bot te vieren op het tienermeisje. “Ze moest zelfs een latexpakje aantrekken.”

Het gerecht kreeg Eddy D. in het vizier toen het slachtoffer op 28 april vorig jaar naar de politie stapte, samen met een begeleidster van de instelling waar zij verbleef. Het meisje verklaarde dat ze om de twee weken een weekend naar haar moeder en stiefvader in Dudzele ging. Maar sinds een jaar zocht D. steeds vaker fysieke toenadering. Volgens het parket vergreep hij zich meermaals aan het meisje toen de moeder niet thuis was. “Bij de laatste feiten moest ze zelfs een latexpakje aantrekken”, klonk het.

Op 18 mei vorig jaar werd D. gearresteerd en sindsdien zit de man in de cel. Volgens verklaringen van het slachtoffer, dat bij aanvang van de feiten veertien jaar oud was, wou D. “haar informeren over seks”. Hij beweerde ook dat ze later, als ze zestien was, samen een kind zouden krijgen. Op zijn gsm stonden kinderpornografische foto’s die hij bewerkt had met een gezicht dat sterk leek op dat van zijn stiefdochter.

Medicatie tegen erectiestoornissen

De rechter achtte de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardig. Tijdens een huiszoeking in de woning van D. werd immers een latexpakje aangetroffen. Op de gsm van het meisje vonden de speurders ook expliciete berichten van de beklaagde en een foto van zichzelf met ontbloot geslachtsdeel in een latexpak. Het slachtoffer had verklaard dat D. telkens een pil nodig had om seks met haar te kunnen hebben. Bij de huiszoeking werd effectief medicatie aangetroffen.

De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. “De beklaagde heeft het slachtoffer tot een willoos object van zijn eigen lustbevrediging herleid, zonder zich ook maar iets aan te trekken van de traumatiserende gevolgen van zijn daden”, klonk het. De rechter ontnam D. voor vijf jaar zijn burgerrechten en kende aan het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding toe van 5.000 euro. (AFr)