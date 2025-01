Drugsverslaafden terecht voor diefstal fietsen en steps: “Steeds op zoek naar geld voor aankoop drugs”

Verslaafd aan heroïne of flakka en op zoek naar geld door fietsen en steps te stelen in de Izegemse en Kortrijkse regio. Acht drugsverslaafden uit de Kortrijkse regio riskeren voor de rechtbank in Kortrijk vier tot achttien maanden cel. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een dertigtal diefstallen.

Een man uit Wervik zag in Kortrijk zijn elektrische speed pedelec van ruim 5.000 euro gestolen aan de fietsenstalling van zijn werk. Een 19-jarige student uit Heuvelland die in Kortrijk school loopt, vond zijn mountainbike niet meer terug aan het station van Kortrijk. Het zijn slechts twee slachtoffers van de drugsverslaafden die tussen december 2023 en juni 2024 in hun roes diefstallen pleegden. De gestolen fietsen en steps verkochten ze om met de opbrengst drugs te kunnen kopen.

Halfweg 2024 konden enkele arrestaties uitgevoerd worden. Onder meer Colin S. (20) uit Wortegem-Petegem, Yacine El M. (32) uit Kortrijk en Steven C. (43) uit Kortrijk vlogen achter tralies en verblijven daar nog altijd. V. liep al veertig eerdere veroordelingen op, maar vroeg dit keer de vrijspraak. “El M. probeert twee diefstallen in zijn schoenen te schuiven omdat hij door een verklaring van hem veroordeeld werd voor een autodiefstal”, aldus advocate Larissa Windey. “Zijn enige fout was dit keer dat hij zich nog altijd in het foute milieu ophoudt. Maar hij wil zich residentieel laten opnemen om van zijn drugsprobleem af te geraken.” Eén voor één vroegen de aanwezige beklaagden er met een voorwaardelijke straf vanaf te kunnen komen en zijn ze naar eigen zeggen van de drugs af. Drie beklaagden daagden niet voor hun proces op. Vonnis op 3 februari. (LSi)