Drugsverslaafde vrouw uit Kortrijk troggelt met smoesjes behulpzame slachtoffers geld af

“Ik heb geen geld om naar de dokter te gaan en mijn moeder is heel ziek.” “Ik moet mijn auto laten takelen maar heb geen geld.” “Mijn bankkaart is ingeslikt.” Het waren maar enkele van de smoesjes die een 30-jarige vrouw uit Kortrijk gebruikte om van de goedheid van slachtoffers misbruik te maken. Ze daagde niet op voor haar proces voor de oplichtingen voor de rechtbank in Kortrijk.

Drie slachtoffers stelden zich in het gerechtsgebouw burgerlijke partij. Ze hadden respectievelijk 100, 40 en 70 euro aan Lisa D. gegeven. “Omdat we graag iemand in nood helpen”, vertelde een slachtoffer.

Vertrouwen weg

“Maar ons vertrouwen is nu weg. Wie in de toekomst nog echt in nood zal zijn, zullen we niet meer helpen. Dat is het resultaat.”

Met het opgehaalde geld kocht D. cocaïne. Om haar geloofwaardigheid kracht bij te zetten, gaf ze aan haar slachtoffer zelfs haar adres. Wie na verloop van tijd nog eens bij haar aanbelde om de geleende centen terug te krijgen, kreeg nogmaals de belofte dat alles binnenkort terugbetaald zou worden. Wat dus niet gebeurde… De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete. Vonnis op 14 maart.

(LSi)