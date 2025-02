Drugsverslaafde veertiger sjoemelde met cilinders SodaStreams om aan geld te geraken: “Hoopt eindelijk volledig komaf te maken met zijn verslaving”

Zijn jarenlange drugsverslaving leverde een 48-jarige man uit Avelgem al tal van veroordelingen op, maar origineel was hij wel. In zijn zoektocht naar geld sjoemelde hij met cilinders van SodaStreams om het leeggoedgeld op te strijken. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij nog eens zes maanden cel.

Eind 2022 liep Thierry K. nog een effectieve celstraf van achttien maanden op na een inbraak bij Vespaverhuurbedrijf Vespa2Rent in Bossuit bij Avelgem. Enkele uren na de diefstal kon hij op 17 augustus 2021 al geklist worden. Hij bleek ook verantwoordelijk voor de diefstal van twee luidsprekers de nacht voordien en enkele weken eerder een elektrische fiets. In 2022 en 2023 had hij een nieuwe manier gevonden om aan geld te geraken. “Hij stapte de vestiging van Colruyt binnen, ging er met de koolzuurcilinder van SodaStreams aan de haal en vroeg wat later de terugbetaling van de cilinder als leeggoed”, schetste de openbare aanklager de werkwijze van K. Goed voor 12 euro per stuk en een totale buit van 454 euro. “Geld dat al is terugbetaald”, aldus advocate Emily De Ceuninck.

Voorwaarden

Ze vroeg de rechter K. een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen, zodat hij voor eens en voor altijd met zijn drugsverslaving komaf kan maken. “Hij kreeg al verschillende keren die kans, maar dat liep nog geen enkele keer goed af”, merkte de rechter op. “Ik was toen niet gemotiveerd”, aldus K. “Ik neem nu methadon en ben van de heroïne af. Ik rook wel nog cannabis.” “Als ik u probatievoorwaarden geef, zal je ook daar vanaf moeten geraken”, besloot de rechter. De openbare aanklager vorderde een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.

Vonnis op 13 maart. (LSi)