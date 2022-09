Drugsverslaafde vader lapt voorwaarden aan laars en riskeert alsnog twee jaar effectief voor zware kinderverwaarlozing in Brugge

Een 42-jarige Bruggeling riskeert alsnog twee jaar effectief voor verregaande verwaarlozing van zijn beide dochtertjes. De man kreeg die straf met uitstel opgelegd, maar hij lapte zijn voorwaarden aan zijn laars.

De weerzinwekkende feiten kwamen aan het licht toen de moeder van een vriendinnetje van de meisjes in de zomer van 2019 naar de politie stapte. Ze verklaarde dat de ouders dagelijks hun dochtertjes dumpten op het speelplein en hen ondanks de hitte amper water meegaven. De kindjes moesten hun winterlaarzen dragen en zagen er altijd vuil en uitgehongerd uit.Het oudste meisje had onverzorgde wratten, luizen en ontstoken tandvlees. Een tandenborstel kregen ze immers niet.

Hooguit één maaltijd per dag

De kinderen bleken een grote leerachterstand te hebben en een verhoor wees uit dat ze het volledige huishouden moesten doen terwijl hun ouders dag in dag uit drugs gebruikten in de zetel. Al hun kleren waren stuk of te klein en ze kregen hooguit één maaltijd per dag. “Maar als mama en papa in een roes verkeerden was er helemaal geen eten, behalve droge cornflakes of oudbakken chips”, verklaarden ze. Als het oudste meisje weigerde te poetsen of durfde te “klikken” over haar thuissituatie kreeg ze slaag van haar vader.

Beklaagde kwam niet opdagen

Tijdens hun verhoor gaven de ouders de feiten grotendeels toe. In februari 2020 kregen ze allebei twee jaar voorwaardelijke celstraf zodat ze hun drugsverslaving aan konden pakken. Maar volgens procureur Mike Vanneste lapte vader D.M. (42) de voorwaarden aan zijn laars. “De beklaagde kwam niet opdagen bij zijn justitieassistent en was moeilijk bereikbaar”, stelde hij. “Ik vraag dan ook om de probatievoorwaarden in te trekken.”

D.M. zou nog resultaten van drugstesten aan de rechtbank overmaken maar volgens zijn advocate had ze niets ontvangen. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 13 oktober. (AFr)