Drugsverslaafde vader (41) in cel op verdenking vergiftiging baby van amper acht weken oud

Een 41-jarige man uit Kortrijk zit in de cel op verdenking van de opzettelijke vergiftiging van zijn zoontje van nog geen twee maanden oud. Hij gebruikte suboxone om af te kicken van zijn heroïneverslaving en zijn baby kreeg een kleine dosis binnen. De man ontkent dat dit met opzet gebeurde.

Het zoontje werd geboren op 16 april. Hij was amper zes weken oud toen hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Het kind wou zijn flesje niet meer drinken, had koorts en transpireerde hevig. De ouders lieten in paniek een ambulance komen.

Heroïneverleden

In het ziekenhuis vonden de dokters niet meteen wat er aan de hand was, maar toen vertelde de moeder (40) over het heroïneverleden en de psychische problemen van haar man. Die gebruikte al een tijd methadon en suboxone om van zijn heroïneverslaving af te kicken.

Bij verder onderzoek bleek dat het kind van zes weken een kleine hoeveelheid suboxone had binnengekregen. Het jongetje verkeerde even in levensgevaar maar is intussen stabiel.

Moeder vrijgelaten

De dokters namen het zekere voor het onzekere en verwittigden de politie over de verontrustende opvoedingssituatie waarin de baby moest leven. Een paar dagen later pakte de politie beide ouders op. Na verhoor werd de moeder vrijgelaten onder voorwaarden, onder andere een contactverbod met haar man.

Die bleef wel aangehouden omdat het parket vermoedt dat de vergiftiging geen ongeval was. De raadkamer verlengde vrijdag zijn aanhouding met een maand.

“Mijn cliënt beseft dat de suboxonevergiftiging zijn verantwoordelijkheid is, maar betwist ten zeerste dat dit met opzet gebeurde”, zegt zijn advocaat Bram Elyn. “Suboxone komt in zuigtabletten die hij breekt vooraleer ze in te nemen, restanten poeder kunnen zo per ongeluk in het eten van de baby terechtgekomen zijn.”

“Hij bevestigt dat hij aan het hervallen was in zijn drugsverslaving en wil zich daarvoor laten opnemen. Mocht er plaats vrijkomen in een ontwenningskliniek, dan zou hij zelfs sneller dan een maand kunnen vrijkomen op die voorwaarde.”

(JF)