Drugsverslaafde ruilde gestolen fietsen voor drugs: 34 maanden effectieve celstraf

Een 41-jarige drugsverslaafde man uit Roeselare vliegt 34 maanden effectief de cel in. Hij kon aan meer dan 60 diefstallen gelinkt worden. Vaak had hij het op (elektrische) fietsen gemunt. Die gaf hij dan aan zijn dealer in ruil voor wat drugs.

Wesley V. is geen onbekende voor het gerecht. Onder meer door zijn zware drugsverslaving bouwde hij de voorbije jaren al een gevuld strafregister op. Op 1 februari 2021 liep hij opnieuw in het vizier van de politie toen zijn vriendin in ziekenhuis AZ Delta in Roeselare verbleef. Hij stal ook in die buurt een fiets. Een huiszoeking leverde nog meer buit op.

Lesje niet geleerd

Amper twee weken later bleek hij opnieuw in het bezit van gestolen spullen maar had hij ook drugs op zak. Dit keer vloog hij zo’n twee maanden in de cel maar ook na die vrijlating bleek hij zijn lesje niet te hebben geleerd. Amper tien dagen hield hij het vol zonder diefstallen. Sinds mei verblijft hij nu in de cel. Er hangt hem ook nog een straf voor het drugsbezit boven het hoofd.

Probeert van verslaving af te geraken

“Eigenlijk is het een schrijnende situatie”, vond zijn advocaat. “Hij steelt de fietsen, die hij dan voor cannabis, cocaïne of heroïne of soms maar enkele euro’s ruilde.” In de gevangenis probeert hij nu van zijn drugsverslaving af te geraken en als lasser te werken. “Ik weet niet hoe hij gestopt kan worden. Wellicht enkel door hem op te sluiten”, was de openbare aanklager duidelijk. Ook de rechter was blijkbaar die mening toegedaan. (LSi)