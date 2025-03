Drugsverslaafde postbode laat postzakken in auto liggen: “Was moe en de pedalen kwijt”

“Ik was niet goed bezig.” Een 25-jarige ex-postbode besefte voor de rechtbank in Kortrijk dat zijn drugsgebruik er voor zorgde dat hij steeds verder afgleed. In zoverre zelfs dat er tien bakken en vier postzakken met brieven en pakketjes al weken op postbedeling lagen te wachten.

Een klacht van een vriendin, die een tijdje in het buitenland verbleef, zorgde voor de start van het gerechtelijk onderzoek naar B.V. uit Kortrijk. De vrouw klaagde dat hij haar woning als uitvalsbasis voor zijn drugsactiviteiten gebruikte. Op 25 april 2024 kon V. met MDMA, xtc en cocaïne op zak aangetroffen worden. “Voor eigen gebruik”, hield hij altijd vol. “Ik verkocht ook wat aan vrienden”, gaf hij vandaag voor de rechter toe. Bij het doorzoeken van zijn auto deden de agenten nog een andere opmerkelijke vondst: tien blauwe bakken en vier postzakken vol poststukken en -pakketjes, die al wekenlang op uitreiking lagen te wachten. V. was postbode, maar door zijn drugsgebruik had hij steeds maar minder zin om zijn job naar behoren uit te oefenen.

Herpakt

“Hij was de pedalen kwijt”, gaf zijn advocaat Bruno Vanpraet toe. De openbare aanklager vorderde een celstraf van tien maanden voor het drugsbezit en de verkoop, en nog eens zes maanden cel en een boete voor het misbruik van vertrouwen als postbode. “Maar nu laat hij zich voor zijn drugsgebruik begeleiden, kan hij een negatieve drugstest voorleggen en trok hij opnieuw bij zijn ouders in.” Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden om verder op het rechte pad te kunnen blijven. Vonnis op 23 april. (LSi)