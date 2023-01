Drugsverslaafde overvaller uit Waregem vraagt nog een kans

Al meer dan 20 jaar is een 45-jarige man uit Waregem verslaafd aan drugs. Voor de dertiende keer verscheen hij op de eerste werkdag van 2023 voor de correctionele rechtbank. Er hangt hem 15 maanden effectieve celstraf boven het hoofd omdat hij een gewapende overval pleegde op een nachtwinkel in de Stationsstraat in Waregem.

Op 8 november 2022 stapte Sven B. de nachtwinkel binnen. Hij sloeg de uitbater, dreigde met een mes en eiste 100 euro. De uitbater liet zich niet onbetuigd en verzette zich stevig. Toen B. het op een lopen zette, zette hij nog de achtervolging in. Op dat moment reed een politiepatrouille langs en kon B. snel ingerekend worden. De hele overval kon gefilmd worden. Hij bleek onder invloed van drank en drugs.

“Een fles porto, enkele pintjes en 2 gram cocaïne”, somde de openbare aanklager op. B. was niet aan zijn proefstuk toe. Op 23 april 2021 pleegde hij ook al een overval op ’t Bakkerietje in Waregem, goed voor een effectieve celstraf van 12 maanden.

“Brave man”

Zijn advocaat Robbie Dewaele vroeg de rechter een celstraf met begeleidende voorwaarden op te leggen. “Hij verblijft nu op de drugsvrije afdeling van de gevangenis en wil zich voor lange tijd laten opnemen in een afkickkliniek”, pleitte hij. “Vroeger liet hij zich ook al opnemen, maar telkens voor kortere periodes. Enkel een lange periode kan hulp bieden. Zonder drugs is het echt een brave man. “Het is tijd voor een toekomst want het gaat van kwaad naar erger”, besefte B. ook zelf. “Eerst zonder wapen, nu met een wapen…”

Op veel begrip van de openbare aanklager moest hij niet rekenen. “Je kreeg al begeleiding, kon je al meer dan 20 jaar laten opnemen hebben, voor mij stopt het hier”, klonk het. Vonnis op 16 januari. (LSi)