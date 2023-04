Drugsverslaafde Oostendenaar die luchtdrukpistool tegen hoofd vader zette krijgt twee jaar cel

Een 29-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor bedreigingen, drugs en verboden wapens.

Op 17 november vorig jaar alarmeerde de vader van James D. de politie. De 50-jarige man verklaarde dat zijn zoon onder invloed van drugs een vuurwapen tegen zijn hoofd had geplaatst en met zelfmoord dreigde. Hij stak het wapen terug in zijn broek en zette hij een shot heroïne, dat zwaarder was dan gebruikelijk. Bij zijn arrestatie had James D. kleine hoeveelheden speed en heroïne op zak. In zijn rugzak zat het luchtdrukpistool. De twintiger werd aangehouden en zit sindsdien in de cel.

Drugsverslaving

Op 26 juni had de vader ook al eens de politie gebeld omdat zijn inwonende zoon hem had buitengesloten. De politie drong het huis binnen en trof er D. slapend aan in zijn bed, omringd door drugsattributen. Op het nachtkastje lag 14 gram speed. Een week eerder had de politie D. al eens van straat geplukt met een luchtdrukpistool, speed en heroïne. En ook op 11 april 2022 vroeg de vader bijstand omdat hij schrik had van zijn zoon. Hij wou die nacht naar zijn zus maar durfde zijn spullen niet op te halen. Op een kast trof de politie toen munitie aan.

D. ontkende dat hij zijn vader bedreigd had met het wapen. Op de zitting beweerde het slachtoffer dat hij dat verzonnen had omdat hij wou dat zijn zoon in een afkickcentrum zou belanden. Maar volgens de rechtbank wijzigde de man zijn verklaring enkel om zijn zoon te beschermen. James D. kampt met een zware drugsverslaving en liep in het verleden al veroordelingen op voor slagen, drugs, weerspannigheid en afpersing. (AFr)