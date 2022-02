Drugsverslaafde Bruggelinge die met haar baby uit raam appartement hing hoeft niet naar cel

Een 29-jarige Bruggelinge heeft twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit van speed, xtc en cannabis.

Op 29 mei 2020 was de politie er getuige van hoe S.T. half uit het raam van haar appartement hing met haar eenjarig zoontje op de arm. De vrouw bleek zwaar onder invloed van drugs. In haar woning troffen de agenten bijna achttien gram amfetamine, twee xtc-pillen en een paar gram cannabis aan.

Verward

Een tweetal weken later werd S.T. onder invloed van drugs aangetroffen op de openbare weg in Veurne. Ze had toen 2,6 gram speed op zak. Nog eens drie maanden later kwam de politie opnieuw tussenbeide op haar appartement. S.T. was verward en sterk onder invloed van drugs terwijl ze haar kind op de arm had. Ze bleek opnieuw een kleine gram speed bij zich te hebben.

Ontwennen

In oktober vorig jaar kreeg de vrouw twaalf maanden effectieve celstraf opgelegd. Ze kwam toen evenwel niet opdagen voor haar proces. S.T. tekende verzet aan waardoor de zaak opnieuw voor de Brugse rechtbank kwam. “Mijn cliënte volgde intussen de nodige begeleiding voor haar verslaving”, pleitte advocate Elise Standaert, die met succes op probatievoorwaarden aandrong. S.T. kreeg onder meer een strikt drugsverbod opgelegd en moet verder ontwennen. (AFr)