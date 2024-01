Drugskoerier riskeert jaar cel en 8.000 euro boete: “Weet dat ik fout was, maar zou graag mijn opleiding tot agente afmaken”

Een jonge vrouw uit Noord-Frankrijk liet zich inschakelen als drugskoerier omdat ze snel geld nodig had. Ze wou er mee stoppen omdat ze politieagente wil worden, maar werd bedreigd door haar dealer. Het parket vraagt een jaar cel en 8.000 euro boete.

De vrouw werd betrapt bij een controle op 18 december vorig jaar. De politie vond in haar auto 25 gram heroïne, 10 gram cocaïne en ruim 1.000 euro cash geld. In haar gps stonden heel wat adressen in de regio rond Kortrijk en Roeselare. De vrouw gaf meteen toe dat ze daar drugs ging leveren en zei dat ze zelfs blij was dat ze gepakt werd.

Schuldbesef

“Ik was net mijn opleiding begonnen als politieagente toen ik een deurwaarder aan de deur kreeg voor mijn schulden”, zei de vrouw zelf. “Ik had snel geld nodig. Intussen heb ik een job gevonden die ik combineer met mijn studies en ik zag in dat waar ik mee bezig was, moeilijk samenging met een job als agent. Maar toen ik mijn opdrachtgever zei dat ik ermee wou stoppen, zei hij dat hij me wist wonen en wel zou vinden.”

“Daarom ben ik blij dat de politie me oppakte, zo kon ik ermee stoppen. Ik weet dat het fout was wat ik deed. Ik zou graag de gevangenis vermijden en mijn opleiding afmaken, ik kan binnenkort examen doen.”

Vonnis op 7 februari.