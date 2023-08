Drugskoerier die na vijf ritjes betrapt werd in De Panne krijgt twee jaar cel met uitstel

Een 39-jarige Belg die in het Nederlandse Putte woont heeft twee jaar cel met uitstel gekregen nadat hij als drugskoerier betrapt werd in De Panne. Hij bekende vijf ritten in de kuststreek te hebben uitgevoerd om drugs te leveren.

De man liep op 16 mei tegen de lamp tijdens een routinecontrole in De Panne. Tijdens de controle werd de politie een cannabisgeur gewaar in zijn bestelwagen. “Onder zijn passagierszetel werd in totaal 216 gram cannabis gevonden”, sprak de procureur.

Cash geld

“Daarnaast had P.D. ook nog eens twee gsm’s bij en droeg hij 5.137 euro een cash geld. Een grote som die niet iedereen zomaar op zak heeft. Al gauw bekende hij dan ook vanuit Nederland in opdracht drugstransporten op te zetten om dealers te bevoorraden in onze streek.”

“Hij kreeg zijn opdrachten naar eigen zeggen via Wickr en kreeg 500 euro per keer. In totaal zou hij al vijf keer over en weer gereden zijn in drie weken tijd. ”

Zware verslaving

Advocaat Jelle Dejaegher vroeg een celstraf met uitstel onder voorwaarden. “Mijn cliënt deed het enkel om zijn eigen zware verslaving te kunnen bekostigen”, zei hij. “Hij verdiende met zijn job 1.500 euro per maand maar gaf wel 2.500 euro per maand uit aan drugs.”

De rechter legde hem uiteindelijk twee jaar cel met uitstel op en een geldboete van 8.000 euro, viervijfden met uitstel. De man is ook de 5.137 euro die bij hem gevonden werden kwijt. (JH)