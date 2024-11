Drugskoerier (27) moet zes maanden naar de cel: “Hij rookte cannabis achter het stuur vanwege zijn stresserende job”

Een 27-jarige drugskoerier krijgt achttien maanden cel, waarvan zes effectief en moet 1.000 euro boete betalen. Hij werd betrapt met heel wat drugs en cash geld in zijn Renault Clio. Die wagen werd verbeurdverklaard.

De twintiger uit het Waalse Ath liep tegen de lamp op 13 november vorig jaar bij een controle langs de E403 in Roeselare. In zijn wagen vond de politie 40 gram heroïne, 20 gram cocaïne en 234 euro cash geld. De man gaf toe dat hij werkte als koerier voor een Franse organisatie, zij het volgens zijn eigen verklaringen pas sinds enkele weken voor hij betrapt werd.

Stresserende job

“Hij werd 150 euro betaald per werkdag en rookte tijdens zijn ritten wat cannabis om te ontspannen bij wat de beklaagde een stresserende job noemde”, zei het Openbaar Ministerie. “Zijn opdrachten kreeg hij via een app, de opdrachtgevers kende hij niet. Zijn wagen kon wel tientallen keren gecapteerd worden door ANPR-camera’s in de periode van de feiten.”

Op het proces gaf de koerier de feiten toe. Hij zat in voorhechtenis tot februari 2024 en liet naar eigen zeggen sindsdien ook het druggebruik achter zich. “Ik wil ermee stoppen en verder gaan met mijn leven”, zei de man op het proces.

Naast zijn auto werd ook zijn gsm verbeurdverklaard, net als 2.200 euro aan drugswinsten.