Drugsdealers die zich verzoenden krijgen celstraf van rechter

Twee mannen uit Diksmuide zijn gestraft wegens het dealen van drugs. Tijdens het onderzoek en de verklaringen was er sprake van bedreigingen tussen S. en J., waarbij de ene de andere naar de keel greep. Intussen verzoenden ze zich. “We komen weer overeen.”

Het dossier tegen de twee Diksmuidse veertigers startte tijdens een drugsonderzoek naar een man uit Oostende. Die bleek een notoire cocaïnedealer te zijn en werd onder telefoontap geplaatst. “Bij uitlezing van zijn telefoon kwamen druggerelateerde sms’en met de 46-jarige S.V. uit Diksmuide naar boven”, sprak de procureur. “Hij bleek soms cocaïne aan te kopen en nam ook eens zijn vriend J.V. mee, die verkocht de drugs dan weer door aan een werkmakker.”

Op hun proces zaten beide mannen broederlijk naast elkaar. Enkele maanden geleden was er nochtans sprake van bedreigingen “maar nu komen we weer overeen.” Hun advocaten vroegen mildheid. “Mijn cliënt heeft amper geld en kocht de drugs van zijn leefgeld. Hij had amper genoeg om een halve gram per maand te kopen en dan nog op krediet”, sprak de advocaat van S.V. “J.V. ging enkel eens mee naar Oostende om wat drugs voor zijn werkmakker te kopen. Hij verkocht zelf nooit. Die vloeibare XTC lag al jaren in zijn diepvries en was onbruikbaar.” J.V. kreeg 18 maanden cel met uitstel en S.V. 8 maanden cel, de helft met uitstel. (JH)