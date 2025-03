Drugsdealer krijgt straf met uitstel: “In plaats van ‘Uber Eats’ was het ‘Uber Coke’”

Een 23-jarige Albanees is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor drugshandel. In opdracht van een bende brachten de beklaagden in Brugge cocaïne aan de man. “In plaats van ‘kok aan huis’ was het ‘coke aan huis’ “

Tijdens een observatie kreeg de lokale politie van Brugge in juni 2023 een vermoedelijke dealer in de gaten. Serxhi S. (22) stond duidelijk in contact met meerdere klanten. Bij zijn arrestatie werden in zijn onderbroek achttien bolletjes cocaïne aangetroffen. Hij bekende tijdens zijn verhoor dat hij sinds februari 2023 drugs aan de man bracht in Brugge. In totaal verkocht hij dagelijks 30 tot 40 gram cocaïne aan ongeveer veertig klanten.

S. handelde in opdracht van een bende, die ook zijn taxi betaalde. Dankzij verder onderzoek kwam ook Ronaldo M. (23) in het vizier van de speurders. Hij zou in april 2023 gespot zijn tijdens het dealen aan de Gentpoort. Op de gsm van S. werd een foto van beide samen ontdekt, naast foto’s van grote pakken geld en drugs. Bovendien werd hij door meerdere klanten herkend als straatdealer. M. zou soms ook ingeschakeld zijn als telefonist om de bestellingen op te nemen. Door zijn sportief rijgedrag liep hij op 24 februari 2024 tegen de lamp bij een politiecontrole in Gent.

Vonnis

Serxhi S. kreeg twee jaar cel met uitstel en keerde terug naar zijn thuisland, waar hij momenteel een leven als geitenboer uitbouwt en dus zeker nooit meer naar België zal terugkeren. Ronaldo M., kreeg 37 maanden cel omdat hij bleef ontkennen iets met de drugshandel te maken te hebben. In beroep vroeg meester Emma Declerck een zelfde straf voor M. als voor S. “Hij was bang en laf en bleef daardoor ontkennen. Intussen heeft hij zijn les geleerd en geeft hij alles toe.” De man kwam uit een arm gezien uit Albanië, ging werken tegen een hongerloon in Griekenland en werd uiteindelijk geronseld om drugs te verkopen in België. Daarom vroeg ze een straf met uitstel van twee jaar en de man belooft terug te keren naar Albanië.

Procureur-generaal De Smet vond het niet om te lachen. “Tegenwoordig heb je ‘kok aan huis’, maar jullie waren ‘coke aan huis’! In plaats van ‘Uber Eats’ was het Uber Coke’!” Hij hekelde het professionele karakter van de twee dealers. “Als Belg zou ik het niet kunnen om mij naar Tirana te begeven en daar – de taal niet sprekende – coke te gaan dealen. Vermoedelijk zal het mij ook niet lang gegund zijn.” Toch had hij begrip voor Ronaldo M. en vond dat hij – na zijn bekentenissen – op dezelfde hoogte moest geplaatst worden van S. en was akkoord met twee jaar met uitstel. Ook het hof was tot dezelfde vaststelling gekomen en veroordeelde Ronaldo M., net als zijn kompaan Serxhi S. tot twee jaar cel met uitstel. (OSM)