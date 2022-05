Drugsdealer die Ruiseledenaar als loopjongen inschakelde riskeert verbeurdverklaring van bijna half miljoen euro

Een 29-jarige Tsjetsjeen riskeert voor de Brugse rechtbank een strenge celstraf en een verbeurdverklaring van liefst 436.850 euro voor grootschalige cannabis- en cocaïnehandel.

Op 18 januari vorig jaar werd Ruiseledenaar Z.J. (21) opgepakt voor drugsverkoop. De man verklaarde dat hij dealde onder druk van Shamil G., een 29-jarige Tsjetsjeen die hem als loopjongen had ingeschakeld om oude schulden af te lossen. Z.J. werd immers in 2020 al eens veroordeeld voor drugsverkoop en G. was toen zijn leverancier.

Shamil G., die een ellenlang strafblad meezeult, was zes dagen voor de arrestatie van de Ruiseledenaar al in de boeien geslagen na een huiszoeking waarbij tal van verdovende middelen in zijn woning werden aangetroffen. Volgens het parket verhandelde hij 61 kilogram cannabis en 1,7 kilogram cocaïne. Naast een strenge celstraf vroeg het parket voor G. ook een verbeurdverklaring van 436.850 euro.

Koffer in taxi

G. ontkende met klem dat hij Z.J. onder druk zette en vroeg een voorwaardelijke straf. Zijn advocate betwistte ook de omvang van de handel. “Het ging maximaal om 25 kilo cannabis en 200 gram cocaïne”, pleitte ze. Voor Z.J. vroeg de procureur een strenge celstraf en 10.400 euro verbeurdverklaring. Zijn advocaat vroeg eveneens een voorwaardelijke straf.

In de zaak staat ook een 30-jarige Bruggeling terecht. R.M. riskeert een celstraf en een verbeurdverklaring van 2.600 euro. Zelf vroeg hij de vrijspraak. “Mijn cliënt is taxichauffeur en werd gevraagd om een persoon te vervoeren”, stelde zijn advocaat. “Er werd enkel een koffer in zijn wagen geplaatst waarvan hij de inhoud niet controleerde.” De uitspraak volgt op 27 juni.

