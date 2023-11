Drugsdealende Poolse buren uit Hooglede samen met afnemer veroordeeld

Twee Poolse mannen die naast elkaar wonen in Hooglede zijn veroordeeld voor het dealen van drugs in de regio. Ook een man uit Adinkerke bij wie een van hen ging leveren, is veroordeeld. Elk kregen ze een celstraf met uitstel onder voorwaarden en een geldboete. Een Chevrolet waarmee de drugstransporten gebeurden is verbeurd verklaard.

Op 6 april van dit jaar merkte een politiepatrouille een zeer traag rijdende grijze Chevrolet op de Dijk in Adinkerke op. De auto reed vervolgens traag de parking van shop Real Tobacco XL op waarna de politiemensen tot een controle over gingen. Aan het stuur zat de 31-jarige Pool P.P. uit Hooglede. Naast hem zat zijn 24-jarige broer W.P. , die in Duitsland woont. “In de wagen hing een duidelijke marihuanageur”, sprak de procureur. “Er werden twee A4 enveloppen gevonden met daarin gripzakjes en 30 gram marihuana. Er werd ook een adres gevonden waar ze moesten leveren, wat verderop in Adinkerke. De politie ging langs in burger en de 27-jarige S.L. opende de deur. Bij een huiszoeking werden ook bij hem zaken gevonden die wijzen op drugsverkoop. Uit telefonieonderzoek werd ontdekt dat P.P. leverde in opdracht van ‘de geschilderde landgenoot’, wat na drie maanden onderzoek zijn 40-jarige buurman A.N. uit Hooglede bleek te zijn. Ook hij belandde in de cel.”

A.N. kreeg achttien maanden cel met uitstel, zijn buurman P.P. vijftien maanden met uitstel en klant S.L. tien maanden met uitstel. Elk kregen ze ook 8.000 euro boete, deels effectief. De broer uit Duitsland werd vrijgesproken. (JH)