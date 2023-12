Drugscrimineel die vanuit Brugse gevangenis drugssmokkel organiseerde, riskeert zes jaar cel

Notoir drugscrimineel Tom W. (39) riskeert voor de Brugse rechtbank nog maar eens zes jaar effectieve celstraf. De man uit Oudenaarde zit een jarenlange gevangenisstraf uit na veroordelingen voor drugs en brandstichting, maar dat hield hem volgens het gerecht niet tegen om cannabis te smokkelen vanuit Spanje. Zijn dekmantel? Ladingen met beenham en olijfolie.

“Zal je na die gevangenisstraf veranderen? Neen, maar de maatschappij is tenminste een tijdje gerust”. Aanklager Eva Brantegem maakte zich begin 2018 voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde weinig illusies dat een effectieve celstraf van zes jaar Tom W. (39) op het rechte pad zou brengen. En ze kreeg gelijk. Of toch gedeeltelijk, want volgens het openbaar ministerie kon W. niet eens wachten tot zijn vrijlating om nieuwe feiten te plegen. Niet helemáál onbegrijpelijk, want na zware veroordelingen voor drugsfeiten en brandstichting moet de drugscrimineel nog tot 2039 brommen.

In de loop van 2020 kwam het gerecht te weten dat Tom W. drugssmokkel organiseerde vanuit de gevangenissen van achtereenvolgens Oudenaarde, Brugge en Hasselt. Na onderzoek werd op 29 juli 2021 een Mercedes Sprinter in Nazareth onderschept. In de vloer van de bestelwagen was een dubbele bodem met koeling geïnstalleerd. Daarin lag een kilogram cannabis. Vermoedelijk was de rest van de lading al afgeleverd in het Franse stadje Moyeuvre-Grande. Om drugshonden te misleiden werd koffiepoeder in de ruimte gestrooid.

Tussenpersoon

Achter het stuur van het voertuig zat Alex V. (44) uit Oudenaarde, maar de eigenaar bleek de firma van Wannes D. (40) uit Kortrijk. Officieel importeerde die beenham en olijfolie uit Spanje. Maar volgens het gerecht waren die specialiteiten enkel de dekmantel van grootschalige cannabissmokkel. Het parket beschouwt V. en D. als de luitenanten van Tom W. en vroeg voor hen vijf jaar cel. Zwevegemnaar N.V. (33) zou Tom W. hebben bijgestaan in de gevangenis. Tijdens zijn penitentiair verlof zou hij als tussenpersoon hebben opgetreden.

Verder onderzoek wees uit dat de omgebouwde bestelwagen al meermaals gebruikt was om drugs te smokkelen. Genkenaar K.S. (27) en Harelbekenaar H.A. (42) zouden daarbij betrokken zijn geweest. Ook Blankenbergenaar G.N. (45) richtte een firma op voor de invoer van Spaanse specialiteiten. De Mercedes Sprinter werd op zijn naam geplaatst. De bende maakte ook gebruik van een Fiat Ducato. Eind 2020 werd die in Frankrijk onderschept met 63 kilogram cannabis tussen een lading met olijfolie.

Observaties wezen uit dat K.S. en J.C. (39) uit Hamont-Achel aan Alex V. een vuilniszak overhandigden met daarin 15.000 euro aan cannabis. Ook K.D. (30) uit Geraardsbergen voerde cannabis rond. Het geld werd aan K.C. (41) overhandigd aan het McDonalds-filiaal in Nazareth. De vrouw uit Kruisem stortte het geld vervolgens door op de gevangenisrekening van de vermeende bendeleider. “Blijkbaar is het zijn bedoeling om de gevangenis levenslang als goedkoop onderkomen te hebben”, sneerde procureur Lode Vandaele.

Grote sukkelaar

De advocaat van W. drong aan op mildheid. “Zes jaar cel is erover”, pleitte meester Anthony Mallego. “Hij had de macht noch het geld om een bende te leiden vanuit de gevangenis. Hij verhandelde enkel drugs binnen de gevangenismuren.” Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van Wannes D., haalde smalend uit naar Tom W. “Hij is eigenlijk een grote sukkelaar die voortdurend gepakt wordt en zich liet omringen door andere prutsers. Mijn cliënt is geen slechte gast. De vier maanden voorhechtenis hebben een heel diepe indruk op hem nagelaten.”

Voor acht andere beklaagden werd twee tot vier jaar cel gevorderd. Meerdere van hen wassen de handen in onschuld. “Mijn cliënt was een vriend van de celgenoot van W., maar wist voor de rest van niets”, pleitte meester Bram Elyn voor B.M. (47) uit Tongeren. In de zaak stond ook nog een Nederlandse garagist uit Dilsen-Stokkem terecht. P.H. (30) riskeert een jaar cel omdat hij meehielp met het ombouwen van de Mercedes Sprinter. Maar ook hij beweerde van niets te weten.

De uitspraak volgt op 15 januari. (AFr)