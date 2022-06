Drugsbende riskeert 5 jaar cel voor verkoop kilo’s cocaïne en heroïne: “Maar gevangenis is de universiteit van de criminaliteit”

Twee Waregemnaars brachten cocaïne en heroïne op de markt vanuit appartementen in Kuurne en Harelbeke maar het was vanuit Antwerpen dat het transport van kilo’s harddrugs werd geregeld. Een negenkoppige drugsbende stond voor de rechter in Kortrijk terecht voor de verkoop van kilo’s harddrugs. De kopstukken riskeren tot vijf jaar cel.

Tijdens een ander gerechtelijk onderzoek dook een gsm-nummer op dat vooral in Harelbeke en Antwerpen actief was. Op het nummer kwamen bestellingen van drugsgebruikers toe, maar de beller regelde ook de thuisleveringen door koeriers met huurauto’s of regelde de afspraken voor de leveringen op de appartementen in Harelbeke en Kuurne.

Toen het wat te warm onder de voeten werd, schakelde de verkoper over op een ander gsm-nummer. Maar liefst 268 klanten kregen toen een promoberichtje dat het spul voortaan via dit nummer besteld moest worden. Volgens de openbare aanklager zorgden Furkan G. (25) en Abdel Z. (25) uit Waregem voor de bestellingen aan huis. Ze riskeren elk dertig maanden cel, een boete van 16.000 euro en een verbeurdverklaring van 86.000 euro drugsgeld.

De planning van de leveringen en de transporten van de drugs tussen de leveranciers uit Nederland en afnemers in Frankrijk waren in handen van Mounir S. (26) uit Kapelle-op-den Bos en Ismail A. (24) uit Antwerpen. S. zat in Antwerpen een tijdlang samen in de cel met Naoufal A. (32) uit Watermaal-Bosvoorde, maar dat weerhield er hen niet van vanuit de cel transporten van heroïne en cocaïne te regelen.

Vijf jaar cel

Er hangt het trio vijf jaar cel en een boete van 24.000 euro boven het hoofd. Zo’n 320.000 euro drugsgeld wordt gevraagd verbeurd te worden verklaard. Naoufal A. zat tijdens zijn leven al zo’n tien jaar achter de tralies. “De gevangenissen zijn de hogescholen of universiteiten van de criminaliteit”, vond advocaat Kris Luyckx zo’n extra zware straf nutteloos.

Hij pleitte voor een mildere celstraf voor A. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke vroeg de rechter voor de twee Waregemnaren een celstraf onder voorwaarden op te leggen. “De onderzoekers hebben de verkochte hoeveelheden als een ballon opgeblazen”, klonk het.

De appartementen in Kuurne en Harelbeke van waaruit de drugs verdeeld werden, waren van verslaafde kopers. In ruil kregen ze af en toe wat gratis drugs maar het leverde hen beiden ook een dagvaarding voor de rechtbank op. Ze daagden beiden niet op voor het proces. De openbare aanklager vorderde voor hen een celstraf van 12 maanden en een boete van 1.200 euro.

Vonnis op 7 juli. (LSi)