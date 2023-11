Dronkenlap duwt glas in nek van barman in Zedelgem: vier maanden cel

Een 32-jarige Dammenaar heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een barman.

In de nacht van 14 op 15 januari zette C.S. de bloemetjes buiten in café Sint-Elooi in Loppem. Nadat de barman eerder die avond niet tussenbeide was gekomen tijdens een eerste opstootje, besloot hij dat bij een nieuwe schermutseling wél te doen. Hij stapte op de beklaagde af die reageerde door een longdrinkglas in zijn nek te duwen. Door de druk sprong het glas kapot.

2,27 promille

Volgens de procureur had de beklaagde 2,27 promille alcohol in het bloed. Hij bleek ook onder invloed van cocaïne. Naar eigen zeggen kon hij zich niets meer herinneren van de feiten. Hij liep eerder wel al drie veroordelingen op voor geweld. Dat leverde hem twee werkstraffen en negen maanden voorwaardelijke celstraf op. “Hij heeft kansen genoeg gekregen”, aldus de procureur, die zes maanden effectieve celstraf vroeg.

Volgens de verdediging was het de barman die heel agressief tussenbeide kwam. “Mijn cliënt had inderdaad te veel gedronken”, pleitte meester Joost Hoste. “Maar hij heeft zich enkel willen verweren. Daarbij is dat glas per ongeluk in de nek van de barman terechtgekomen. Hij had het zelf niet stukgeslagen. Hij heeft achteraf zijn excuses aangeboden.” (AFr)