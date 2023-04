Dronkenlap (29) die in Zeebrugse haven poort ramde met gestolen Lexus krijgt twee jaar cel

Een 29-jarige man uit Wervik heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor autodiefstal en vernielingen in de Zeebrugse haven. Hij werd ook nog schuldig bevonden aan diefstallen uit strandbars.

In de nacht van 14 op 15 december vorig jaar klauterde L.B. ter hoogte van de Zweedse kaai in de Zeebrugse haven over een metalen toegangspoort. Op een terrein waar luxewagens op verscheping stonden te wachten, kroop hij achter het stuur van een splinternieuwe Lexus ES250 – prijskaartje 50.000 euro – en knalde daarmee dwars door de poort. Met de zwaar beschadigde wagen reed L.B. richting Wervik, maar omdat er maar zes liter benzine in de tank zat viel de wagen al stil in Gits.

Pirouettes

“De beelden van de diefstal zijn haast te kluchtig om de beschrijven”, sneerde procureur Fauve Nowé. “De beklaagde waggelde over het terrein en maakte met de wagen halsbrekende pirouettes alvorens tot drie keer toe op de poort in te rijden. Gelukkig had hij niet veel brandstof want dit had veel erger kunnen aflopen.”

Een passant die L.B. met de gehavende Lexus langs de weg zag staan, verwittigde de politie. Die kon L.B. inrekenen terwijl hij terugwandelde van een tankstation. “Hij had twee jerrycans gevuld met diesel terwijl hij uiteraard benzine nodig had”, ging de procureur verder. “Hij verklaarde dat hij van plan was om de wagen te herstellen en voor zichzelf te houden.”

Diefstallen in strandbars

Naast de feiten in de haven werd L.B. ook nog schuldig bevonden aan diefstallen uit twee strandbars in Knokke en De Haan. Hij had het daarbij telkens gemunt op alcoholische dranken. De man liep eerder al veroordelingen op voor rijden onder invloed, vandalisme en weerspannigheid. “Mijn cliënt schaamt zich diep”, pleitte meester Siska Lescrauwaet. “Hij was bij alle feiten stomdronken en besefte niet wat hij deed. Nu is hij terug op het rechte pad.”

Aan de haven kende de rechtbank 10.000 euro voorlopige schadevergoeding toe. (AFr)