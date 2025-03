Dronken tiener slaat en schopt hulpverlener: “Was in paniek omdat hij schoenen kwijt was”

Een 19-jarige tiener uit Oostkamp riskeert een celstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden, voor zinloos geweld aan hulpverleners. Tijdens de Zedelgemse batjes verkocht de tiener enkele rake klappen en schoppen aan een hulpverlener.

Op 11 augustus 2024 trok I.V. samen met enkele vrienden naar de Zedelgemse batjes. Rond 2 uur ’s nachts viel de tiener – met enkele glaasjes teveel op – op de grond. Een hulpverlener die alles zag gebeuren snelde de jongeman te hulp, maar dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen.

Gebroken rib

In de EHBO-tent kreeg de hulpverlener plots enkele rake klappen en schoppen toen hij bezig was met het verzamelen van medisch materiaal. “Bovendien stelde de jongeman zich ook agressief op tegenover de politiediensten”, zei de procureur. “Hij heeft duidelijk een kort lontje en zeker in combinatie met alcohol.” Het Openbaar Ministerie vorderde daarom een celstraf met probatiemaatregelen.

Het slachtoffer hield er een gebroken rib aan over en was meer dan twee maanden arbeidsongeschikt. De verdediging betwist de feiten niet. “In de EHBO-tent sloeg mijn cliënt plots in paniek omdat hij de schoenen die hij net van zijn moeder gekregen had kwijt was”, zegt meester Virginie Cottyn. “Hij vreesde dat zijn mama boos zou zijn.” Van de agressie zelf herinnert I.V. zich niets meer. “Hij kan zich wel niet voorstellen dat hij het slachtoffer rechtstreeks op het gezicht geslagen heeft.”

Schadevergoeding

De verdediging stelde zich grote vragen bij de lange duur van de arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer. Tot slot benadrukte meester Cottyn dat haar cliënt reeds 350 euro schadevergoeding betaald heeft en zeker bereid is nog extra te betalen. “Hij heeft er ook alles aan gedaan om in contact te komen met het slachtoffer.”

Vonnis op 18 april.