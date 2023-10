Dronken studenten moeten na vernieling schadevergoeding betalen aan eigenaar automatenshop in De Panne

Twee studenten uit Dilbeek moeten een voorlopige schadevergoeding van 2.686 euro betalen aan de eigenaar van een automatenshop in De Panne. Het duo vernielde tijdens een vakantie in het buitenverblijf van een van hun vaders in een dronken bui enkele automaten.

De feiten dateren van 29 mei vorig jaar toen de eigenaar van een automatenshop in De Panne vaststelde dat er ingebroken was. Op camerabeelden was te zien hoe twee mannen om 4 uur de shop, die gesloten was met automatische deuren, toch binnen raakten. Binnen bracht ze lukraak vernielingen aan. Zo braken ze het glas van enkele automaten en gingen aan de haal met 250 euro cash en enkele maaltijden. De eigenaar plaatste duidelijke camerabeelden van het duo op Facebook. Het duo herkende zichzelf en gingen zichzelf aangeven bij de eigenaar.

Te dronken

“Beiden logeerden toen in het vakantieverblijf van een van hun vaders en ze waren op stap geweest”, sprak hun advocaat. “Daarbij hadden ze zoveel gedronken dat ze zich niets meer van de feiten herinnerden. Toen ze het glas op hun kleding zagen en de gestolen goederen in hun verblijf zagen, wisten ze dat zij het waren geweest en gaven ze zich aan.”

De rechter oordeelde dat het om een eenmalige jeugdzonde ging, beiden zijn net 20 jaar oud. Hij gaf hen de gunst van de opschorting. Met de eigenaar van de automatenshop ontstond een hele discussie omtrent de schadevergoeding. Die eiste 5.000 euro, maar de rechter kende hem voorlopig 2.686 euro toe. De eigenaar moet nog bewijzen hoeveel omzetverlies hij maakte. (JH)