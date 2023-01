Dronken studenten brengen 5.000 euro schade toe aan automaten in De Panne: “Herinneren niks”

Twee 20-jarige studenten uit Dilbeek riskeren elk een werkstraf omdat ze voor 5.000 euro schade aanbrachten in een automatenshop in De Panne. Dat gebeurde toen ze op vakantie waren in het buitenverblijf van een van hun vaders. “We waren zó zwaar dronken dat we ons niets meer herinneren”, sprak het duo.

Op 29 mei vorig jaar stelde de uitbater van een automatenshop in De Panne vast dat er ingebroken was. Rond 4 uur drongen twee mannen de ruimte waarin de automaten stonden, die uitgerust zijn met deuren en eigenlijk gesloten waren, binnen en brachten heel wat vernielingen aan. Het glas sneuvelde en er werd 250 euro gestolen net als wat soep en maaltijden. Toen de uitbater een bericht op Facebook plaatste, ging de bal snel aan het rollen.

Te zwaar dronken

“Toen mijn cliënten ’s ochtends ontwaakten in hun vakantieverblijf lazen ze over de feiten op sociale media”, sprak de advocaat van A.V. en B.D., beiden uit Dilbeek. “Ze zagen aan het glas op hun kledij en de gestolen waren dat zij het waren geweest. Alleen: ze waren zo zwaar dronken dat ze zich niets meer herinnerden. Ze vermoedden zelfs dat iemand bij het uitgaan iets in hun drankje deden. Beiden zijn plichtsbewust en contacteerden zelf meteen de eigenaar. Die eiste daarop 5.000 euro of zou anders de politie verwittigen. Ikzelf als raadsman kwam tussen en vroeg en factuur maar kreeg er geen. En zo staan we hier terecht. Beiden willen nog steeds alles vergoeden maar vinden het jammer dat de uitbater het alsnog voor de rechter wou brengen.” De twee riskeren een werkstraf van 100 en 125 uren. Vonnis op 7 februari. (JH)