Dronken man (25) die Kevin (32) neerstak krijgt 22 maanden cel, vooral met uitstel: “Zo’n lichte straf, ik ben er niet goed van”

De 25-jarige man die op 25 november vorig jaar Kevin Devos (32) uit Wervik neerstak, is veroordeeld tot 22 maanden cel waarvan zes effectief. Kevin kreeg vijf messteken, onder meer in zijn nek maar de rechter oordeelde dat dit geen poging tot doodslag was, maar enkel slagen en verwondingen. “Ik ben er niet goed van dat dit zo licht bestraft wordt”, reageert Kevin.

De avond van de feiten was Kevin Devos samen met zijn vrouw en dochtertje op weg naar zijn schoonouders in Geluwe. In een smalle straat liepen twee dronken mannen midden op de weg waardoor Kevin niet door kon.

Buiten zinnen

Hij stapte uit zijn wagen en kreeg ruzie met een van de twee mannen, M.V. (25) uit Wervik. Volgens de advocaat van Devos had V. die dag al ruim een liter whisky gedronken, cannabis gerookt en zaten er nog sporen van cocaïne in zijn bloed. “Hij was volledig buiten zinnen en stak mijn cliënt plots met een mes, drie keer in zijn schouder en twee keer in zijn nek. Het bloed gutste eruit.”

Niet intentie om te doden

Volgens de advocaat van V. was dit laatste een overdrijving. “Achteraf sprak de spoedarts over matige letsels. Mijn cliënt had absoluut niet de intentie om te doden. Hij is gewoon over de rooie gegaan, deels door zijn genetische bagage. Hij heeft een IQ van 63, zware ADHD en groeide op in instellingen.”

In het vonnis herkwalificeerde de rechter de feiten inderdaad tot slagen en verwondingen. Nog volgens de advocaat van V. was er ook sprake van uitlokking omdat Kevin zelf de confrontatie opgezocht zou hebben door uit zijn wagen te stappen, maar daar ging de rechter niet in mee.

“Het signaal hier is dat het oké is om met messen te zwaaien” – Kevin Devos

De straf van M.V. is dus grotendeels met uitstel, iets waar Kevin zich maar moeilijk in kan vinden. “Eigenlijk is hij zo goed als vrij”, zegt Kevin. “Hij had een paar maanden een enkelband, dat is verkeerd gelopen en nu zit hij al enkele maanden in de cel. Binnenkort komt hij dus vrij. Het signaal is dat het blijkbaar oké is om met messen te zwaaien. Ik kan alleen maar hopen dat hij zijn tijd in de cel gebruikt heeft om eens nuchter na te denken.”

Onzeker gevoel

“Ik hoop dat hij werk zoekt en zich herpakt. We wonen immers niet ver van elkaar, de kans bestaat dat we elkaar nog eens tegen het lijf lopen. Hem in de rechtbank terugzien gaf me al een onzeker gevoel. Hoe ik, en misschien vooral mijn vrouw, zullen reageren als we hem nog eens terugzien, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

Naast de celstraf krijgt V. ook een boete van 800 euro en moet hij Kevin 6.100 euro schadevergoeding betalen. “Maar daar was het ons niet om te doen, ik had liever wat meer effectieve straf gezien. Het is niet normaal dat zo iemand zomaar rondloopt.” (JF)