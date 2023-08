Dronken duo crasht met gestolen EHBO-wagen nadat politie hun autosleutels in bewaring neemt in Bredene

Omdat ze te dronken waren om nog te rijden nam de politie de autosleutels van Yanis D. en zijn kompaan in bewaring aan een café in Bredene. Hierop ging het Noord-Franse duo in De Haan met een EHBO-wagen aan de haal. Hun vlucht eindigde met een crash in Sint-Andries. D. kreeg hiervoor twintig maanden cel, de helft met uitstel.

In de nacht van 7 op 8 juli 2018 zetten Yanis D. (27) en zijn kompaan Bilal T. (23) de bloemetjes buiten in een café in Bredene. Ze kregen het aan de stok met de uitbater, omdat ze met een half glas mojito naar buiten gingen. De politie kwam ter plaatse en omdat het duo te dronken was om nog te rijden werden hun autosleutels tijdelijk in bewaring genomen.

Vervolgens trok het duo naar De Haan waar het metalfestival Coq Rock aan de gang was. Op een bepaald moment zagen ze een Ford Transit, die geparkeerd stond met de sleutels op het contact. De bestuurder, een man uit Ledegem, bemande die nacht de EHBO-post op het festival en was net spullen aan het uitladen. D. en T. gingen er met de wagen vandoor en na een noodoproep van de eigenaar zette de politie de achtervolging in. Die eindigde met een crash in Sint-Andries, tien kilometer verderop.

Het duo uit het Noord-Franse Roubaix kreeg in oktober 2018 bij verstek 37 maanden effectieve gevangenisstraf. D. tekende verzet aan tegen zijn veroordeling, waardoor hij begin augustus een nieuw proces kreeg. Naar eigen zeggen nam hij niet aan de eigenlijke diefstal deel. “Hij heeft zelfs getwijfeld om in te stappen, maar heeft het dan toch gedaan”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan die uitleg en verwees daarbij naar de verklaringen van het slachtoffer.

De rechtbank hield wel rekening met het blanco strafregister van D. en legde de man een mildere straf op, deels met uitstel. In beroep werd de straf van Bilal T. eerder al herleid tot twee jaar cel.

(AFr)