Drietal dat verdacht wordt van roofmoord Brandon (24) in Tielt blijft zeker tot einde van dit jaar in de cel

De drie kompanen die sinds deze zomer in de cel zitten op verdenking van de roofmoord op Brandon Dewulf (24) blijven daar nog zeker tot het einde van dit jaar. De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend om de aanhouding van het drietal met twee maanden te verlengen.

Het drietal verscheen al meerdere keren voor de Brugse raadkamer, maar krijgt telkens hetzelfde verdict te horen: een verdere aanhouding. Zo ook vrijdagochtend waar de drie verdachten opnieuw voor de Brugse raadkamer verschenen. Die besliste om de aanhouding met twee maanden te verlengen deze keer.

De drie kompanen zitten in de cel op verdenking van de roofmoord op Brandon Dewulf (24). De jonge papa werd in augustus dit jaar tragisch om het leven gebracht in zijn woning. De speurders kregen al snel drie verdachten in het vizier.

Drugsprobleem

Na hun verhoor bleef het drietal verder aangehouden en dat blijft voorlopig dus nog even het geval. Twee van hen werden eerder al veroordeeld voor diefstal met geweld in het drugsmilieu.

Brandon Dewulf had al heel wat watertjes doorzwommen en was vastberaden om zijn leven een nieuwe wending te geven. De jonge papa kampte al verschillende jaren met een drugsprobleem en woonde nog maar recent in een studio in de Kasteelstraat in Tielt. Het plan was om werk te zoeken en wat meer stabiliteit in zijn leven te brengen, al kreeg hij daar nooit de kans toe.