Drie verdachten maand langer in cel na drugsvangst in loods in Ruddervoorde: “Hij kwam eten brengen”

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de drie verdachten die in de cel zitten na een drugsvangst in Ruddervoorde een maand langer in de cel te houden. In totaal werden er op 19 juni zes verdachten opgepakt toen de douane een inval deed in een loods in de Leiteweg in Ruddervoorde. Op zoek naar namaaksigaretten, al bleek het onverwachts om een drugsvangst te gaan.

Op maandag 19 juni viel de douane binnen in een loods in de Leiteweg in Ruddervoorde. De douane was in eerste instantie op zoek naar grote hoeveelheden namaaksigaretten, maar in de plaats vonden ze drugs. Er werd maar liefst 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis ter plaatse aangetroffen.

Zes verdachten werden opgepakt en een dag later voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. De zesde verdachte mocht beschikken onder voorwaarden, terwijl zijn andere vijf kompanen terugkeerden naar de cel.

Maand langer in cel

De vijf andere verdachten, vier Marokkanen en een Belg, zaten sinds de inval van de douane achter slot en grendel. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend voor de tweede maal de aanhouding van drie van de vijf verdachten met nog een maand te verlengen. De zaak van de twee andere verdachten werd op vraag van hun advocaten eerder uitgesteld, waarna op 4 juli beslist werd dat één van de twee verdachten werd gelost onder voorwaarden.

Tijdens de inval waren een deel van de verdachten aanwezig in de loods. Tijdens de interventie stonden ook enkele andere verdachten buiten polshoogte te nemen. Uiteindelijk werd iedereen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Een van de drie verdachten blijft een maand na de feiten zijn betrokkenheid met klem ontkennen. Hij kwam, net op het moment dat de douane binnenviel, naar eigen zeggen eten brengen naar de loods. De man zou niet op de hoogte geweest zijn van de drugsfeiten die zich binnen de vier muren afspeelden.

Vierde verdachte

Vier van de zes verdachten verblijven dus nog steeds in de cel. Binnen twee weken komt de vierde verdachte voor de tweede maal voor de raadkamer. Daar wordt beslist of zijn aanhouding voor de tweede maal al dan niet met een maand wordt verlengd. (CCA)