Drie twintigers voor rechter na inbraak in verzegelde nachtwinkel: “Domme fout”

Drie mannen van 27, 28 en 29 jaar uit Diksmuide riskeren elk acht maanden cel voor twee inbraken in de gesloten en verzegelde nachtwinkel Diksmuide Shop in de IJzerlaan. Die zaak was een maand eerder per direct gesloten nadat er tal van inbreuken waren vastgesteld. De drie drongen binnen en pikten geld en sigaretten. “Het was een domme fout van ons”, zeggen twee van hen.

In maart vorig jaar werd de nachtwinkel Diksmuide Shop in de IJzerlaan in Diksmuide per direct gesloten. Bij twee controles, onder andere door de politie, het FAVV en de Economische Inspectie werden tal van inbreuken vastgesteld en bleek het pand onveilig te zijn. De politie hield de nachtwinkel sindsdien in de gaten en kon er al eens een flakkagebruikend koppel arresteren.

Op 1, 8 en 9 april werd telkens een inbraak vastgesteld. Na een onderzoek kon de politie de 27-jarige B.S., de 28-jarige J.V. en de 29-jarige Y.V. voor twee feiten verantwoordelijk houden.”Ze waren binnengedrongen aan de achterzijde waar ze schade aanbrachten aan de poort. Daarvoor vragen we 550 euro schadevergoeding”, zegt de advocaat van de uitbaters. De procureur eist voor elk acht maanden cel. “Ze worden verdacht van twee inbraken in het verzegelde pand, waar we zwaar aan tillen. Ze stalen er geld uit de kassa, namen sigaretten, tabak en drank mee. Volgens de politie was de vastgestelde schade telkens net aangebracht, en niet zichtbaar bij eerdere controles.” B.S. liet verstek gaan, de twee andere daagden wel op voor hun proces. “We erkennen dat we op 9 april binnen gingen en wat geld stalen en dat was een domme fout. Maar schade aan die poort brachten we niet aan, die stond gewoon open.” Volgens hen door een eerdere inbraak, waar ze niet bij waren. Vonnis op 18 maart. (JH)