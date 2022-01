Drie maanden cel voor hardnekkige tafelschuimer

Een 43-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot drie maanden effectieve celstraf en 1.600 euro boete voor twee feiten van afzetterij. Bart V. ging twee keer op restaurant, maar kon telkens de rekening niet betalen.

De beklaagde trok op 28 juli 2021 al vroeg naar een taverne in Oostende. V. bleef er de hele dag en tafelde in totaal voor 83 euro. Een week eerder had de tafelschuimer ook al toegeslagen in een Grieks restaurant in het centrum van Oostende. Deze keer bestelde hij voor 85 euro eten en drank. In beide gevallen wist de beklaagde dat hij geen geld op zak had om zijn rekening te betalen. De Oostendenaar was niet aan zijn proefstuk toe. In totaal werden volgens het parket zestien gelijkaardige inbreuken vastgesteld. Voor zeven onbetaalde etentjes liep Bart V. in augustus al een veroordeling op in de correctionele rechtbank van Hasselt. In die omstandigheden vorderde het Openbaar Ministerie op 2 december een effectieve celstraf van drie maanden. De beklaagde kwam niet opdagen voor zijn proces.