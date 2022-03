Drie maanden cel en boete voor zestiger voor exhibitionisme langs jaagpad

Een 62-jarige man uit Avelgem die ontkende dat hij de exhibitionist was die zowel op 30 juli als op 17 oktober 2021 het jaagpad in Avelgem onveilig maakte, is daar toch voor veroordeeld. Twee vrouwen dienden klacht in bij de politie. Van de rechter kreeg hij nu 3 maanden cel en een boete van 240 euro.

Op 30 juli 2021 merkten twee vrouwen langs de fietssnelweg tussen Avelgem en Zwevegem in het struikgewas een masturberende man op. “Een onverzorgde man met een dikke buik”, zo klonk de persoonsbeschrijving bij de politie. In de buurt kon J.D. bij de kraag gevat worden. Het ene slachtoffer herkende hem niet op een foto, het andere slachtoffer wel.

Veters dichtknopen

Aan de politie verklaarde J.D. eerst dat hij zijn veters aan het dichtknopen was, later klonk het dat hij moest plassen. Op 27 oktober 2021 herhaalde het exhibitionisme zich op dezelfde plek. “Ik ben onschuldig”, vertelde de zestiger aan de rechter. “Ik passeer er bijna dagelijks met de fiets. Aan het Sint-Pietersbrugje, vlakbij het kanaal Bossuit-Kortrijk, stopte ik gewoon om mijn veters dicht te knopen.”

Een uitleg waar de rechter duidelijk weinig geloof aan hechtte. De komende 10 jaar mag de man geen functie meer vervullen waarbij hij gezag heeft over minderjarigen. (LSi)