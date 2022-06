Drie jongeren gestraft voor reeks inbraken in scholen en kinderopvang in Nieuwpoort

Drie jongeren zijn veroordeeld door de strafrechter in Veurne voor een reeks inbraken in scholen in Nieuwpoort en een kinderdagverblijf. Daar stal het trio vooral geld en elektronica. De 21-jarige I.V. uit Alveringem werd aanzien als bendeleider en kreeg met twaalf maanden cel met uitstel de zwaarste straf.

In 2019 en 2020 kregen verschillende scholen in Nieuwpoort ongewenst bezoek van inbrekers. Voor de feiten tussen 21 en 24 juni 2019 en de inbraken van de nacht van 21 op 22 oktober 2019 werden in totaal zes verdachten gevonden.

In wisselende samenstellingen zouden de 21-jarige A.J. uit Gistel, de 21-jarige I.V. uit Alveringem, de 24-jarige C.L. en de 21-jarige L.K., beiden uit Oostende, en de vrienden T.D. en P.K., beiden 21 jaar en uit Waregem en Harelbeke, de inbraken gepleegd hebben. “Er werd toegeslagen in vier scholen in Nieuwpoort: De Vierboete, het Stella Maris, het Sint-Bernarduscollege en een afdeling van het Go!”, zegt de procureur.

“Ook in kinderdagverblijf De Meeuwtjes sloegen ze toe. Meestal werd een raam geforceerd waarna ze binnen gingen op zoek naar geld. Maar er werd ook elektronica zoals bijvoorbeeld een laptop gestolen. Dankzij onderzoek van camerabeelden en telefonie en de verklaringen van de verdachten kwamen zij in beeld.”

De rechter in Veurne sprak uiteindelijk drie van de zes jongeren vrij voor hun betrokkenheid. T.D. uit Waregem kreeg een werkstraf van vijftig uren opgelegd. P.K. uit Harelbeke kreeg bij verstek zeven maanden effectief. De 21-jarige I.V. uit Alveringem werd aanzien als de bendeleider en kreeg met twaalf maanden cel met uitstel de zwaarste straf. (JH)