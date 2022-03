Drie jongemannen gestraft voor onderlinge vechtpartij in De Panne

Drie jongemannen uit De Panne zijn gestraft voor een onderlinge vechtpartij. Twee van hen lieten verstek gaan en kregen vier maanden cel en 400 euro boete. De vierde kwam zich wel verantwoorden en kreeg een werkstraf van 50 uren.

De man moest zich verantwoorden voor een vechtpartij in De Panne op 14 juni vorig jaar. Het kwam daar tot een ruzie tussen B.V. en D.V. “Beide mannen raakten slaags en een derde man, Z.I., zag alles gebeuren en kwam zich moeien”, schetste de procureur. “In het tumult dat ontstond, viel er maar een slachtoffer. Een onschuldige vrouw die aan de kant stond en door een slag haar tand verloor. Nadat de mannen slaags waren geraakt, besloten ze dat het welletjes was geweest, schudden ze elkaar nog even de hand en wilden het daarbij laten. Maar zo werkt dat niet bij ons.”

Werkstraf

Er werd voor allen een straf gevraagd. Daar kon B.V., de enige die opdaagde, absoluut niet mee leven. “Ik begrijp er niks van”, sprak hij. “Die kerel kwam naar mij, viel me aan en gooide zijn pint naar me. Hij sloeg me en ik heb me verweerd en teruggeslagen. Wat moest ik anders doen? Gewoon weggaan? Dat kan toch niet?” Omdat hij zich als enige kwam verantwoorden kreeg hij de gunst van de werkstraf. (JH)