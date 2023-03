Drie jaar met uitstel voor financieel directeur van politiezone Midow die 664.000 verduistert

Guy S., voormalig financieel directeur van de politiezone Midow, is woensdag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel voor verduistering. Hij stal liefst 664.000 euro van zijn werkgever. “Eerst deed ik het uit noodzaak, maar gaandeweg gebruikte ik het geld om mijn dure levensstijl te bekostigen”, gaf de beklaagde toe.

De bal ging aan het rollen in 2021 toen de bank vragen begon te stellen over enkele verdachte verrichtingen. Kort daarna volgde het ontslag van Guy S. Hij biechtte op dat hij geld van zijn werkgever had verduisterd. Veertien jaar lang haalde hij haast maandelijks geldsommen tot 2.000 euro of meer af.

“Alles samen gaat het om meer dan 660.000 euro”, zei de procureur tijdens de behandeling van de zaak. “De eerste afhalingen dateren van 2006. Om alles toe te dekken, vervalste hij documenten. Als financieel directeur genoot hij het vertrouwen van zijn werkgever. Dat vertrouwen heeft hij misbruikt om zijn dure levensstijl te bekostigen. Een strenge bestraffing is op zijn plaats.”

Financiële moeilijkheden

De advocaat van de beklaagde wees erop dat zijn cliënt de feiten spontaan heeft bekend. “Na een zwaar fietsongeval in 2008 kreeg hij het financieel moeilijk. Hij wilde de gelden kortstondig gebruiken om bepaalde noden te ledigen, maar dat was natuurlijk een slippery slope. Het werd een soort verslaving. Ondertussen heeft S. al een deel terugbetaald.”

De Kortrijkse rechter veroordeelde hem woensdag tot een celstraf van drie jaar met uitstel. Hij moet nog 449.944 euro terugbetalen aan de politie. Hij mag drie jaar geen rechtspersoon uitoefenen en wordt gedurende tien jaar uit zijn rechten ontzet.